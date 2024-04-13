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بخطوات بسيطة.. طريقة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.
وكشفت "الجوازات" من خلال حسابها بمنصة "إكس"، اليوم السبت، عن طريقة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:
  • الدخول لبوابة مقيم.
  • البحث عن مقيم.
  • إضافة رقم الإقامة.
  • عرض ملف المقيم.
  • اختيار خدمات الجوازات.
  • اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم.

المديرية العامة للجوازات

سبق وأطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة المطورة من خدمة "أبشر سفر" لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، والتي تتيح:
  • سداد رسوم الجسر.
  • تأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ.
وذلك بالشراكة مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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