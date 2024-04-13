شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة.. طريقة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمنشآت تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم وطلب إعادة طباعتها من خلال بوابة مقيم.
وكشفت "الجوازات" من خلال حسابها بمنصة "إكس"، اليوم السبت، عن طريقة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:
وكشفت "الجوازات" من خلال حسابها بمنصة "إكس"، اليوم السبت، عن طريقة تعديل الاسم المترجم في هوية مقيم، ويمكن ذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول لبوابة مقيم.
- البحث عن مقيم.
- إضافة رقم الإقامة.
- عرض ملف المقيم.
- اختيار خدمات الجوازات.
- اختيار خدمة تعديل الاسم المترجم.
المديرية العامة للجوازاتسبق وأطلقت المديرية العامة للجوازات النسخة المطورة من خدمة "أبشر سفر" لتسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، والتي تتيح:
- سداد رسوم الجسر.
- تأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ.