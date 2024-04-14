شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن مسن رفض الزواج لرعاية والدته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مواطن على رعاية والدته طيلة حياته حتى وافتها المنية وجلس وحيدا في منزله مستعيدا ذكريات والدته في كل ركن من أركان المنزل.

وقال العم حزمي إنه لم يتزوج طيلة حياته حتى يتمكن من رعايتها والبر بها، داعيا الجميع بالدعاء لوالدته بالرحمة لها والمغفرة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

ولفت إلى أنه يعتمد على نفسه في إعداد الطعام والشراب، مؤكدا أنه سعيد بما فعله مع والدته وكذلك سعيد لكونه محاطا بعائلته.