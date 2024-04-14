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قصة مواطن مسن رفض الزواج لرعاية والدته .. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن مسن رفض الزواج لرعاية والدته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص مواطن على رعاية والدته طيلة حياته حتى وافتها المنية وجلس وحيدا في منزله مستعيدا ذكريات والدته في كل ركن من أركان المنزل.

وقال العم حزمي إنه لم يتزوج طيلة حياته حتى يتمكن من رعايتها والبر بها، داعيا الجميع بالدعاء لوالدته بالرحمة لها والمغفرة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة mbc.

ولفت إلى أنه يعتمد على نفسه في إعداد الطعام والشراب، مؤكدا أنه سعيد بما فعله مع والدته وكذلك سعيد لكونه محاطا بعائلته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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