شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.