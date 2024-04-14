شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح شديدة وأتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، من رياح شديدة على المدينة المنورة، تصل سرعتها إلى (40 - 49) كيلومترًا/ساعة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً. أتربة مثارة كما نبه المركز من أتربة مثارة على المهد والحناكية وبدر ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وشبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى 6 مساءً.