شكرا لقرائتكم خبر عن بتمويل "الملك سلمان للإغاثة".. إسعاف المنية ينفذ 68 مهمة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل إسعاف "سبل السلام" في مدينة المنية وشمال لبنان، تلبية المهام في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع بلدية المنية.وجرى تنفيذ 68 مهمة خلال أسبوع، تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.المشاريع الإغاثية والإنسانية للمملكةيأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة، من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.