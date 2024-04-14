شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية ونشاط الرياح السطحية في حائل والان نبدء بالتفاصيل

طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.‏

يتوقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأحد، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.