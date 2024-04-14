تراند اليوم : هل يُشهر بالمتحرش إذا كان التحرش في حدود المنزل؟.. بالفيديو.. محام يجيب

صحيفة الخليج 365: قال المحامي الدكتور حمود الناجم، إن التحرش لفظ واضح وصريح ودقيق، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضد مواجهة شخص آخر".

جاء ذلك رداً على سؤال مذيع قناة الإخبارية، الذي جاء فيه هل يُشهر بالمتحرش، إذا كان التحرش في حدود المنزل؟".

وأضاف الناجم:" هذا هو ما يعاقب عليه النص النظامي، والذي تراقبه الجهات الضبطية، والتحقيقية، ومن ثم المحاكمة وتصدر عليه العقوبة بهذا".

وتابع:" لابد أن يكون اللفظ مقروناً بمدلول جنسي، وهذه احترازات من الإداعاءات الكاذبة، وهذا الجانب لا يجب أن يغفل، لذلك جاءت هذه النصوص حامية للمجتمع".