شكرا لقرائتكم خبر عن تصل للسجن.. النيابة تكشف عقوبات استخدام علامة تجارية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

من العلامات التجارية:

الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. pic.twitter.com/OdVEMGtOOT — النيابة العامة (@ppgovsa) April 14, 2024

العلامات التجارية

الدمام - شريف احمد - أكدت النيابة العامة، أن كل من استخدم علامة غير مسجلة تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعرض نفسه للعقوبة.وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد: "كل من استخدم علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين". الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. This is a Twitter Status— النيابة العامة (@ppgovsa)وأوضحت النيابة أن من العلامات التجارية: الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.