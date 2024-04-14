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الأرصاد تكشف لـ "اليوم".. كيف سيؤثر منخفض المطير على طقس المملكة؟

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عبدالعزيز العمري - جدة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني لـ "اليوم" بأن أجواء المملكة تتأثر اليوم وغداً الاثنين بمنخفض جوي، وذلك بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وخصوصاً على المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة بين منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد تأثيره على دولة الإمارات وسلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأوضح محلل الطقس عبدالهادي العبدالهادي لـ "اليوم" أن المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "منخفض المطير" الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد على سلطنة عمان يؤثر نسبيا على أجواء المملكة.
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حسين القحطاني


وأشار إلى أن شهر أبريل يشهد الكثير من التقلبات الجوية والمنخفضات التي تؤثر على أجواء المملكة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

منخفض المطير بالسعودية

وتوقع العبدالهادي أن تستمر غداً الإثنين تأثيرات منخفض المطير على سلطنة عمان وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية العمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة وتتراوح كميات الأمطار من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.
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عبدالهادي العبدالهادي


كما سيكون له تأثير على شرق القصيم والصمان وشمال وشرق منطقة الرياض والأحساء ويستمر تأثيره يومي الاثنين والثلاثاء.
ونبه من التقلبات الجوية السريعة المصاحبة لهذا المنخفض والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب والحذر من الرياح الهابطة والغبار الذي يسبق السحب الركامية
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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