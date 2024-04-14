شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ بيتر بيليغريني بفوزه في انتخابات رئاسة سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر بيليغريني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفاكيا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد بيتر بيليغريني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفاكيا.
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