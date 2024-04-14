مشاركة 60 مزارعا وأسرة منتجة في مهرجان الورد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ الأربعاء المقبل «مهرجان مزارعي الورد» بمدينة الورود في محافظة الطائف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة 60 مزارعا وأسرة منتجة من المحافظة.

وأشار إلى أن المهرجان يبرز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة حيث يتضمن المهرجان عرضا لمنتجات الورد الطائفي إضافة منتجات الأسر المنتجة، مع فعاليات متنوعة تقام على مسرح المهرجان لمدة خمسة أيام.