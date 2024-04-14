أمطار رعدية على المناطق حتى الأربعاء

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وأوضحت أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء ورماح وحريملاء والدرعية وضرما والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والحريق ووادي الدواسر والسليل، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية وعسير ونجران وجازان وحائل والقصيم، وستتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل ميسان وأضم والعرضيات.
الحالة المناخية:
- المناطق تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة.
- تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد.
- رياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة في منطقة مكة.
- رياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة.
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