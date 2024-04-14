ضبط مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان

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وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة صيد الحجل العربي غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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