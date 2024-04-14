شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم منطقة نجران يعتمد مواعيد الدوام الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية، ابتداءً من يوم غد الاثنين، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في المدارس التي تعمل بنظام الدراسي الكامل عند الساعة 6:45 صباحاً، والحصة الأولى عند الـ 7:00 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف في المدارس المسائية والتوأمة عند الساعة 12:30 مساءً، والحصة الأولى عند الـ 12:45 مساءً.

وأكدت إدارة تعليم المنطقة أهمية الانضباط الدراسي من اليوم الأول للعودة للدراسة، وما يترتب عليه من استثمار أمثل للوقت ومتابعة للدروس واستفادة قصوى من المعلمين والحصص.

