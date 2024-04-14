شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث احتواء التصعيد العسكري في المنطقة مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

وقف التصعيد

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.واستعرض الوزيران خلال الاتصال الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها.كما بحثا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتوائها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.كانت المملكة دعت أمس، الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.



وأضاف البيان: تؤكد الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.