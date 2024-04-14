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وزير الدفاع يبحث احتواء التصعيد العسكري في المنطقة مع نظيره الأمريكي

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها.
كما بحثا تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، والجهود المبذولة تجاه احتوائها بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقف التصعيد

كانت المملكة دعت أمس، الأطراف كافة إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر حسابها على منصة إكس: تعرب وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو كل الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأضاف البيان: تؤكد الوزارة موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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