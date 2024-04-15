شكرا لقرائتكم خبر عن صور| استئناف الفصل الدراسي الثالث بعد انتهاء إجازة ⁧‫عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع مراحل التعليم العام في التعليم الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي لمقاعد الدراسة اليوم الاثنين، حيث استقبلت أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة الطلاب والطالبات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وتزامنت هذه العودة مع عودة الدوام الرسمي الصيفي والذي حددته ادارا تعليم المناطق.

وفي المنطقة الشرقية، شهدت مدارسها عودة نحو 500 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية وكوادرهم التعليمية إلى مقاعد الدراسة وغرف وأروقة المدارس بفرح وابتهاج ونشاط وحيوية وتحت أجواء ملؤها التفاؤل والأمل بالتفوق والعمل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت نهاية دوام يوم الخميس بتاريخ 18 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.



يشار إلى أنه يتبقى في الفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة واحدة تبدأ يوم 23 شوال، وتشهد اختبارات أعمال السنة يوم 12 شوال، وإغلاق تسجيل طلاب الصف الأول يوم 23 شوال، ويوم الإحد 4 ذو القعدة اختبارات نافس وتكون بداية الاختبارات النهائية يوم 27 ذو القعدة، إضافة الى بداية تسجيل الرغبات للنقل الداخلي من 12 الى 16 شوال، وتختتم العام الدراسي بإجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4 / 12 / 1445 هـ .

