شاهد.. فيديو لبطولة الكريكيت للجاليات بتيماء

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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت بلدية محافظة تيماء، فيديو لبطولة الكريكيت التي نظّمتها خلال الثلاثة أيام الماضية، بين الجاليات الآسيوية في المحافظة من أبناء الجنسية الباكستانية والهندية والبنجلاديشية.

وأقيمت في "حديقة المئوية"؛ حيث أعيدت تهيئة ملعب مؤقت للبطولة، واحتوى الفيديو على مقتطفات من اللعبة، وتصريحات شكر من قِبَل أبناء الجاليات لإقامة مثل هذه البطولة للرياضة الأشهر في بلادهم، وقامت بعمل ترجمة للفيديو حيث تم تداوله بين أوساط الجالية بشكل واسع.

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