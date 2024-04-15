تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق!

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية جديدة، ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون على الريق.

وأوضحت الدراسة، أن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على الريق، يساهم في تقليل خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، كما يؤدي إلى تغليف المعدة للمساعدة على عملية الهضم، وطرد الفضلات، وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية، بالإضافة للحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

وأشارت إلى أن زيت الزيتون يستخدم كملين طبيعي، حيث يمكن للزيت أن يخفف من مشكلة الإمساك.

وحول فوائد زيت الزيتون، أبانت الدراسة: تقليل خطر الوفاة بسبب الخرف، وهو السبب الرئيس السابع للوفاة، كما له تأثير غير مباشر على صحة الدماغ، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة القوية، وخصائص مضادة للالتهاب تساعد على محاربة الالتهاب والتحكم في مستوى الكولسترول في الدم، ويساعد بمنع تخثر الدم، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم.