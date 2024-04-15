شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. أمطار متفاوتة ورياح وبرد على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #المنطقة_الشرقية - #العديد #ذعبلوتن— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 15, 2024
للتفاصيل https://t.co/fMKtpYV4cP #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/EJGp030G3l
حالة البحر البحر الأحمر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 35-15 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
حالة الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-55 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, ووحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.