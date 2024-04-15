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السعودية | الهيئة العامة للأمن الغذائي تطلق خدمة تفاعلية لمزارعي القمح المحلي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج (whatsapp) التفاعلي من خلال الرقم (00966556085234)؛ بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: (حجز مقر التوريد – حجز موعد التوريد – الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة – الحصول على قوائم الشحنات المستلمة – إلغاء مقر التوريد – إلغاء موعد – الاستعلام عن المواعيد المسجلة).

وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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