شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي العام يستقبل المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بحضور نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد في مكتب سماحته بالرئاسة العامة اليوم الاثنين، المهنئين بعيد الفطر من منسوبي الرئاسة أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.وبهذه المناسبة ألقى سماحته كلمة هنأ منسوبي الرئاسة بهذه المناسبة السعيدة، معرباً عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة، وحث سماحته الموظفين على الجد والاجتهاد ومواصلة العمل ومراقبة الله في السر والعلن.بدورهم قدم منسوبو الرئاسة خالص التهاني لسماحته بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.