شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك بالحوار الاستراتيجي بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى بعاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند.

ووصل وزير الخارجية، أمس إلى عاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند، وكان في استقباله لدى وصوله مطار طشقند الدولي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان بهرام علييوف.



لقاء ثنائي

والتقى وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في العاصمة طشقند.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

