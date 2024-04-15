شكرا لقرائتكم خبر عن صور| بعد العودة من الإجازة.. الدوائر الحكومية تهنئ منسوبيها بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفلت الدوائر الحكومية اليوم الاثنين، بعيد الفطر المبارك في أول دوام رسمي عقب إجازة العيد، وتبادل منسوبو الدوائر التهاني بمناسبة عيد الفطر، كما تبادل الجميع الأحاديث الودية، وجرى توزيع الحلويات بهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية.

وحرص مدراء الدوائر على تهنئة المنسوبين وحثهم على الإنجاز في أعمالهم خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على خدمة المواطنين في جميع الدوائر.





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نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك في مقر المركز الرئيسي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المركز.



وهنأ الدكتور محمد علي قربان خلال كلمه ألقاها في الحفل منسوبي ومنسوبات المركز بعيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التي يقدمها منسوبو المركز في تحقيق المستهدفات التي ينشدها وهي التي تكون محل تقدير من إدارة المركز ومجلس إدارته.

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك في مقر المركز الرئيسي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المركز.وهنأ الدكتور محمد علي قربان خلال كلمه ألقاها في الحفل منسوبي ومنسوبات المركز بعيد الفطر المبارك معربًا عن تقديره للجهود التي يقدمها منسوبو المركز في تحقيق المستهدفات التي ينشدها وهي التي تكون محل تقدير من إدارة المركز ومجلس إدارته.

تعليم الشرقية ينظم حفل معايدة لمنسوبيه



ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، إلى أهمية زيادة توثيق العلاقات الإنسانية بين منسوبي الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال استثمار الطاقات، وتركيز الجهود، انطلاقًا من مستويات التخطيط إلى واقع التنفيذ بما ينعكس إيجابًا على جودة سير العمل، في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة وفقها الله.



جاء ذلك في معرض كلمته صباح اليوم في حفل المعايدة السنوي الذي نظمه قسم الاتصال المؤسسي بتعليم المنطقة بمناسبة عيد الفطر بقاعة مسرح مبنى الإدارة الرئيسي بالدمام.



تقنية القطيف تحتفي بمنسوبي الكلية



احتفلت الكلية التقنية بالقطيف اليوم الاثنين، بحفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك والعودة لبدء التدريب.

جاء ذلك في بهو عمادة الكلية وسط حضور جميع منسوبي الكلية، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

من جانبه أكد عميد الكلية مشاري القحطاني حرص إدارة الكلية على إقامة هذا الحفل بشكل سنوي إيمانًا منها بأهمية التواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط الأخوية وتعزيز روح المودة والمحبة بين منسوبي الكلية وإحياء معاني العيد مما ينعكس ذلك وبشكل إيجابي على الجانب التدريبي.



ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحفل متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا وسعيدًا، بعد ذلك دعا الجميع للمشاركة على مائدة الإفطار. احتفلت الكلية التقنية بالقطيف اليوم الاثنين، بحفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك والعودة لبدء التدريب.جاء ذلك في بهو عمادة الكلية وسط حضور جميع منسوبي الكلية، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.من جانبه أكد عميد الكلية مشاري القحطاني حرص إدارة الكلية على إقامة هذا الحفل بشكل سنوي إيمانًا منها بأهمية التواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط الأخوية وتعزيز روح المودة والمحبة بين منسوبي الكلية وإحياء معاني العيد مما ينعكس ذلك وبشكل إيجابي على الجانب التدريبي.ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحفل متمنيًا للجميع عيدًا مباركًا وسعيدًا، بعد ذلك دعا الجميع للمشاركة على مائدة الإفطار.



”ضمان الأحساء“ يعايد منسوبيه



نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالأحساء حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر بحضور سعادة مدير المكتب خالد العنزي ومشرفة القسم النسائي عهود البراك.

قدم المدير التهنئة للموظفين بهذه المناسبة السعيدة راجيًا من الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم مقدمًا لهم الشكر على جهودهم المخلصة في العمل.

جرى خلال الحفل تبادل التهاني والتبريكات بين الموظفين وسط أجواء ودية وأخوية، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.







أقامت بلدية محافظة القطيف اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها، بحضور رئيس بلدية القطيف المهندس صالح القرني، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام والوحدات، وذلك بمقر البلدية.



ودعا المهندس القرني الموظفين لبذل المزيد من الجهد في العمل لإنجاز معاملات المواطنين، مشدداً على ضرورة العمل الدؤوب والرقي بالعملية الإدارية والفنية والرقابية والصحية من خلال ما يقوم به الموظفون من أعمال خدمة للمواطنين وترجمة النتائج بالجهود المبذولة.

بلدية محافظة القطيف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها