شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تتلقى الموافقة السامية لتمديد عضويتها والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة تشمل 7 ميزات.. "الأمن الغذائي" تطلق خدمة تفاعلية لمزارعي القمح المحلي انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى

الدمام - شريف احمد - صدرت الموافقة السامية على تمديد عضوية مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان نائباً للرئيس وعضوية الدكتورة هيفاء جمل الليل.كما تضمنت الموافقة السامية تعيين أعضاء جدد في مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز في دورته الجديدة وهم الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والاستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي والأستاذ محمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، ورئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والاستاذ الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، والاستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، والاستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان.وينص نظام الجامعات على آلية تكوين مجالس الأمناء، بحيث يصبح لكل جامعة مجلس أمناء يتكون من أحد عشر عضواً، أربعة من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، وثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجال المالي والاستثماري والنظامي، إضافة إلى رئيس الجامعة، وثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة.وعبر رئيس مجلس الأمناء الاستاذ الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط عن خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على الثقة الكريمة التي حظي بها المجلس، مشيراً إلى حرص المجلس وأعضائه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.