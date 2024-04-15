"الأرصاد" ينبِّه من رياح وأتربة على الرياض وأمطار على عسير

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حالة الطقس على المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات حالة الطقس في منطقتي الرياض وعسير.ونبَّه من رياح نشطة وأتربةٍ مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وبين أن الحالة تشمل العاصمة الرياض، والدرعية، وحريملاء، وضرما، الأفلاج، الرين، السلي، والقويعة، وادي الدواسر.كما نبّه مركز الأرصاد من تكون أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وذكر أنها تشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ومحايل، وبارق، والمجاردة، ورجال ألمع.هذا إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مبينا أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.