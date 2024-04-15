شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بـ"اليوم العالمي للكوانتوم".. واحة الملك سلمان للعلوم تصمم 5 برامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت واحة الملك سلمان للعلوم تفاصيل مشاركتها غدًا, في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للكوانتوم".

وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للكوانتوم صممت واحة الملك سلمان للعلوم، خمسة برامج في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية. برامج واحة الملك سلمان للعلوم وشملت، تاريخ الثورة الصناعية والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، وحوارات كوانتم.

وينظمه مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. نشر العلوم التطبيقية ودعم الابتكار وتستهدف الواحة نشر العلوم التطبيقية، ودعم الابتكار، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مؤكدة التعليم المتميز للأجيال القادمة، وتعزيز الثقافة العلمية، والوعي البيئي.

كما تعمل بآليات إبداعية في التعلم والاكتشاف، تتوافق مع الرؤية في مجال العلوم التطبيقية والتكنولوجيا الحديثة والتعليم المستمر، لتطوير مجتمع واعٍ ومتطلع إلى المستقبل.