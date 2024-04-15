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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالخدمات الرائدة في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحضور الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، نظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الاثنين لقاء سلام ومعايدة لمنسوبيها بديوان الرئاسة العامة بمدينة الرياض.
وهنأ الدكتور السند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، ومنسوبي الرئاسة العامة بحلول عيد الفطر المبارك.
وأضاف: إن من تتابع فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة أن هيأ من أسباب التقرب إليه بخدمة زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من المعتمرين والعاكفين والركع السجود.
وتابع: فقد شهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعدادًا مليونية، فاقت الأعوام الماضية، إلا أن من منة الله سبحانه أن هيأ من أسباب التوفيق والإعانة لهذه الدولة المباركة الراشدة، التي جعل قادتها خدمة الحرمين الشريفين من أعظم أهدافهم و مقاصدهم، فأولت بلادنا كل الرعاية والعناية لهذين البيتين العظيمين ولقاصديهما، بمنظومة خدمات رائدة، ومشاريع متميزة، وبنية تحتية ضخمة.
كما شكر جميع الجهات العاملة في خدمة المعتمرين والزوار، مشيدًا بما بذلته الرئاسة في شهر رمضان المبارك، وفي أيام إجازة العيد من جهود في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لإيصال رسالة الرئاسة العامة والقيام بأعمالها واختصاصاتها.
وهنأ الدكتور السند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله-، ومنسوبي الرئاسة العامة بحلول عيد الفطر المبارك.
خدمة زوار المسجد الحرام والمسجد النبويوشكر الله -عز وجل- على ما أفاء به من نعمة بلوغ شهر رمضان المبارك، وبلوغ عيد الفطر في أمن وأمان بفضله سبحانه، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم .
وأضاف: إن من تتابع فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة أن هيأ من أسباب التقرب إليه بخدمة زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي من المعتمرين والعاكفين والركع السجود.
وتابع: فقد شهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعدادًا مليونية، فاقت الأعوام الماضية، إلا أن من منة الله سبحانه أن هيأ من أسباب التوفيق والإعانة لهذه الدولة المباركة الراشدة، التي جعل قادتها خدمة الحرمين الشريفين من أعظم أهدافهم و مقاصدهم، فأولت بلادنا كل الرعاية والعناية لهذين البيتين العظيمين ولقاصديهما، بمنظومة خدمات رائدة، ومشاريع متميزة، وبنية تحتية ضخمة.
نجاح موسم العمرة والزيارةوواصل قائلا: وبهذه المناسبة المباركة ترفع الرئاسة العامة بمسؤوليها والعاملين فيها كافة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ولسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ولصاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل -أيدهم الله-، بمناسبة نجاح موسم العمرة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك.
كما شكر جميع الجهات العاملة في خدمة المعتمرين والزوار، مشيدًا بما بذلته الرئاسة في شهر رمضان المبارك، وفي أيام إجازة العيد من جهود في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، لإيصال رسالة الرئاسة العامة والقيام بأعمالها واختصاصاتها.