شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي وكيل النيابة الدكتور شلعان بن راجح الشلعان أقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي احتفالاً بمناسبة عيد الفطر المبارك بالمقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض.

ونوه المعجب في الحفل الذي حضره عدد من وكلاء النيابة العامة المساعدين وأعضاء مجلس النيابة العامة ورؤساء ومدراء ومنسوبي المقر الرئيس بالجهود العظيمة التي بذلتها الدولة - أيدها الله - في شهر رمضان الماضي من خلال تسخير كافة الإمكانيات لقاصدي الحرمين الشريفين والدعم السخي اللا محدود في أوجه الخير المتعددة التي تمت في الشهر الفضيل.

واختتم المعجب بالدعاء بأن يحفظ الله هذا الوطن الغالي وأن يديم عليه الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.