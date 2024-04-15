شكرا لمتابعة خبر عن سيدة بريطانيه متزوجة من سعودي تعبر عن حبها وعشقها للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت سيده بريطانيه متزوجه من مواطن سعودي ساعدتها بالحياة والتقاليد والثقافه السعوديه، بعد إقامتها 45 عاما بالمملكة.

وأشادت في فيديو بالرجل السعودي وطريقه المعامله وحسن المعاشرة، مؤكدة أن السعودية هي الوطن والمأوى.

وفي المقطع سالتها أبنتها “هل تتزوجين سعودي أم بريطاني” فإجابة السيده أنها تزوجت رجل سعودي منذ 45 عاما.

وأظهر المقطع السيدة وهي تضع الحنه على يديها لمده ٣ساعات، وهي من أحد تقاليد السعوديه للنساء، لتتزين برسومات الحنه وهي تشعر بالفرح والإنتماء إلى وطنها السعوديه.