شكرا لمتابعة خبر عن وقائع عن قانون كازاخستان الجديد بشأن حقوق المرأة وسلامة الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سن الرئيس قاسم جومارت توكاييف قوانين كازاخستان “بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وسلامة الطفل”.

وتعزز هذه القوانين بشكل كبير الحماية للنساء والأطفال، وجاء إقرارها من قبل مجلس الشيوخ الكازاخستاني التشريع في 11 أبريل ، بعد الموافقة عليه في 21 فبراير من قبل مازيليس ، مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني ليصبح هذا القانون أول قانون في منطقة رابطة الدول المستقلة يستحدث تدابير جديدة لحماية النساء والأطفال.

وتم تطوير التشريع تحت إشراف الرئيس توكاييف من قبل مفوض حقوق الطفل وأعضاء البرلمان والوكالات الحكومية. وهو يتضمن مجموعة شاملة من التدابير الرامية إلى إنشاء هياكل أساسية تساعد الأسر والأطفال وتمنع العنف، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعزز نالمساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك تجريم الضرب والتسبب في أذى جسدي بسيط.

*تدابير تشريعية جديدة لحماية المرأة*

ويتمثل أحد أهداف التشريع الجديد في مكافحة الشوفينية الذكورية المتأصلة في الوعي المجتمعي والنظم القانونية. ويهدف إلى معالجة القوانين التي تعطي الأولوية تقليديا لمصالح الرجال وتتغاضى عن نقاط ضعف النساء، وفيما يلي أهم مميزات القانون فيهذا الشأن:

* إعادة المسؤولية الجنائية: إعادة المسؤولية الجنائية عن الأضرار الصحية البسيطة والبطارية ، التي تمت إزالتها في عام 2017. يزيل إمكانيات المصالحة في حالات البطارية المتكررة لتقليل العنف المنزلي.

* عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الخطيرة: يلغي العقوبات الأقل مثل القيود المفروضة على الحرية للضرر الصحي المعتدل والشديد ؛ فقط السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات ينطبق الآن.

* زيادة المساءلة: يجرم التعمد إلحاق أضرار صحية طفيفة. في السابق ، كان لا بد من إثبات الإساءة المنهجية ؛ الآن ، القسوة والسخرية هي أسباب كافية للعقاب.

* البطارية كجريمة جنائية: تشمل غرامات تصل إلى 80 وزارة التجارة والصناعة (مؤشر الحساب الشهري) أو الاعتقال لمدة تصل إلى 25 يوما ، مع الظروف المشددة زيادة العقوبات.

* تعزيز المساءلة عن التعذيب: يحدد أحكام السجن من 2 إلى 3 سنوات ، وتمتد إلى 7 سنوات في ظل ظروف مشددة.

* الطبيعة الوقائية للقانون: يسمح بالملاحقة الجنائية للضرر الصحي الطفيف المتعمد والضرب بغض النظر عن شكوى الضحية ، مع التأكيد على العقوبة الحتمية.

* أحكام الحماية: تتيح إمكانية عزل الجناة لمدة 30 يوما وفرض أمر بعدم الاتصال بالضحايا للمساعدة في إعادة تأهيلهم نفسيا وعاطفيا.

* تشديد العقوبات على الأضرار الصحية البسيطة: غرامة تصل إلى 200 وزارة التجارة والصناعة أو الاعتقال لمدة تصل إلى 50 يوما ، مع ظروف مشددة تؤدي إلى عقوبات أشد.

* الردع ضد العدوان: غرامات كبيرة ومدد اعتقال حتى لأصغر أعمال الضرب لردع المعتدين المحتملين.

* تأثير قانون العنف المنزلي: يشجع النساء على ترك العلاقات المسيئة من خلال توفير الحماية القانونية والهروب من السبل. يجرم الضرب والأضرار الصحية الطفيفة, ويزيد العقوبات على الأضرار الصحية المتوسطة إلى الشديدة, تمكين المرأة من المعتدين.

* النظام الإيكولوجي الاجتماعي والثقافي الشامل: يشمل تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد القصر ، وتعزيز منع الجريمة ، والدعم النفسي والتربوي لتعزيز بيئة آمنة.

*تدابير تشريعية جديدة لحماية الطفل*

* الأهمية المجتمعية: تؤكد على أن رفاهية وسلامة الأطفال أمر حاسم لمستقبل المجتمع والدولة ، مما يعكس الممارسات في البلدان المتقدمة.

* تشديد العقوبات والقواعد: زيادة العقوبات على العنف ضد النساء والأطفال ، وتعزيز مؤسسة الأسرة وسلامة القصر. يوفر القانون الجنائي الآن قائمة واضحة بالجرائم ضد القاصرين بما في ذلك الأذى الصحي والاختطاف والقتل ، مع عدم وجود إعفاء من المسؤولية الجنائية بسبب المصالحة.

* العقوبات الشديدة على الجرائم الكبرى: السجن مدى الحياة لقتل قاصر ، واغتصاب قاصر ، والأعمال الجنسية العنيفة ضد قاصر. زادت عقوبات الاختطاف إلى 10-15 سنة ، والحبس غير القانوني إلى 5-10 سنوات.

* مسؤولية التحرش الجنسي: تحدد المسؤولية الجنائية عن التحرش الجنسي للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما. تشمل العقوبات العمل التصحيحي حتى 200 وزارة التجارة والصناعة ، وخدمة المجتمع حتى 200 ساعة ، أو الاعتقال حتى 50 يوما ، مع إمكانية فرض قيود إضافية على التوظيف.

* عدم التسامح مطلقا مع الجرائم الخطيرة: ينص على السجن مدى الحياة لمشتهي الأطفال والقتلة الأطفال ، ووضع سياسة مجتمعية لعدم التسامح مطلقا.

* منع الانتحار والمساءلة: تمتد المسؤولية الجنائية لتشمل التحريض والمساعدة في الانتحار ، مع عقوبات بالسجن لمدة 5-9 سنوات على الجرائم التي تنطوي على القصر.

* مكافحة التنمر في المدارس: يقدم المسؤولية الإدارية عن التنمر ، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت ، للقاصرين بغرامات أو تحذيرات. زيادة الغرامات على المخالفات المتكررة ، مع مساءلة الوالدين عن التنمر من قبل القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاما.

* الإبلاغ الإلزامي من قبل المنظمات التعليمية: يتطلب من المدارس الإبلاغ عن أي أعمال غير قانونية يرتكبها القاصرون أو ضدهم إلى سلطات إنفاذ القانون على الفور.

* الحماية في وسائل النقل العام: تتناول قضية طرد القاصرين دون سن 16 عاما من وسائل النقل العام ، ويعاقب عليها الآن بغرامة قدرها 18460 تنغي (41 دولارا). يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة الأطفال المسافرين بمفردهم.

*تدابير تشريعية جديدة لتعزيز مؤسسة الأسرة*

* تعزيز دور مفوض حقوق الطفل: يوسع القانون تطوير مؤسسة مفوض حقوق الطفل ، بهدف تحسين رفاه الطفل وحمايته.

* إنشاء مركز اتصال لشؤون الأسرة: لأول مرة ، يتم وضع الأسس القانونية لمركز اتصال بشأن شؤون الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل. سيتم تعيين هذا المركز ، وهو كيان قانوني ، من قبل الهيئة المخولة في مجال المعلومات.

* دعم الأسر التي تواجه العنف المنزلي: يدخل القانون مراكز دعم الأسرة داخل الهيئات التنفيذية المحلية لتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي. يمكن للأفراد المتضررين من العنف المنزلي الإقامة في هذه المراكز لمدة تصل إلى شهر, مع مطالبة أصحاب العمل بمنح ما يصل إلى 30 أيام إجازة غير مدفوعة الأجر لهؤلاء الموظفين.

* مبادئ جديدة في التشريعات الزوجية والأسرية: يقدم مبادئ تركز على حماية القيم الأسرية التقليدية والحفاظ عليها وتعزيزها وتعزيزها. وتشمل هذه المبادئ مؤسسات الزواج والأسرة والأبوة والأمومة والطفولة.

* التربية الأخلاقية والروحية: تؤكد على توفير التربية الأخلاقية والروحية للأطفال ، وتعزيز احترام القيم العالمية والوطنية والتقليدية والثقافية والأسرية وفقا للدستور والقوانين.

*إصلاحات كازاخستان والالتزامات الدولية*

يمثل تشريع مكافحة العنف المنزلي في كازاخستان استجابة قوية وشاملة ، تتماشى مع توجيهات الرئيس قاسم جومارت توكاييف من خطابه عن حالة الأمة في سبتمبر 2023.

ويؤكد على مسؤوليات أكثر صرامة عن العنف المنزلي ويهدف إلى حماية الحقوق الأساسية, التي أبرزها الرئيس توكاييف كأولوية رئيسية لسياسة الدولة.

وحدد الرئيس توكاييف في ملاحظاته في الاجتماع الثالث للكونغرس الوطني في مارس من هذا العام صراحة العنف المنزلي على أنه شر اجتماعي يتطلب إجراءات لا هوادة فيها ، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة هذه القضية الحرجة من خلال الإجراءات التشريعية.

كما يهدف الرئيس توكاييف إلى إرساء سيادة القانون وتشكيل مجتمع عادل ، مع حل جميع القضايا في الإطار القانوني ، كجزء أساسي من برنامجه الانتخابي، كما أن تنفيذ صيغة توكاييف “رئيس قوي-برلمان مؤثر-حكومة مسؤولة”: يظهر التشريع الذي أقره البرلمان ، والذي أقره رئيس الوزراء ، الدور المتزايد للهيئة التشريعية في معالجة القضايا الاجتماعية الرئيسية ، مما يعكس جهدا تعاونيا بين البرلمان والحكومة لتعزيز النظام السياسي.

وتعمل كازاخستان على تحقيق العادلة حيث أدى الاعتراف بالعنف ضد النساء والأطفال كمسألة اجتماعية خطيرة إلى صدور قوانين جديدة ، بدعم من الرئيس ، مما يدل على دولة مستجيبة تتماشى مع الطلب العام. وقد حظي هذا التفاعل البناء بين المجتمع المدني والدولة ، الذي دافع عنه الرئيس توكاييف ، بموافقة وتأييد واسعين ، متجها نحو رؤية لكازاخستان عادلة.

وتم عرض جهود كازاخستان في مجال الإصلاح التشريعي وإنفاذ القانون لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في أماكن دولية ، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وحوار المرأة في آسيا الوسطى في بروكسل، كما أن القيادة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني معترف بها كرائدة إقليمية في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. في المنتدى العالمي لعام 2021 “جيل المساواة” في باريس ، أعلنت كازاخستان عن التزامات بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز العدالة الاقتصادية.

يذكر أن كازاخستان تشارك بنشاط في المشروع المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى القضاء على العنف الجنسي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في آسيا الوسطى وأفغانستان.