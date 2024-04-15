شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفين

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Faf3CqoW16 — حرس الحدود السعودي (@BG994) April 15, 2024

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. This is a Twitter Status بمنطقة جازان يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.