شكرا لقرائتكم خبر عن مؤكدا استدامة تطورها.. تفاصيل افتتاح مؤتمر التعليم العالي العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024.

وتنظمه كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان خلال الفترة 15 - 17 أبريل 2024م. مؤتمر التعليم العالي العسكري 2024 ويأتي هذا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، فيما يشارك فيه عدد من المفكرين والخبراء والباحثين.

وبآيات من الذكر الحكيم، بُدئ الحفل الخطابي، عقب ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان اللواء الركن عبدالله المطردي كلمة أكد فيها عناية واهتمام الحكومة الرشيدة عامةً، ووزارة الحرس الوطني خاصةً، بالعلم والإيمان بدورها في بناء القطاعات العسكرية والأمنية. التعليم العسكري وأكد على استدامة تطورها ورفع درجة تنافسيتها وتأثيراتها على التنمية، ولقد توجت هذه العناية وهذا الاهتمام بإقامة هذا المؤتمر ودعوة جميع القطاعات العسكرية للمشاركة في فعالياته؛ تحقيقاً للإثراء العلمي المأمول.

كما يأتي تأكيداً على تكاملية الجهات المعنية بالتعليم العسكري، فيما شاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض خلاله مسيرة التعليم والتدريب العسكري بوزارة الحرس الوطني ومدى الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع.

كما دشّن رئيس الجهاز العسكري المكلف، المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يضم أركانًا تعريفية للجهات المشاركة والمعنية بالتعليم العالي.