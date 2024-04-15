شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية في عُمان تطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والان نبدء بالتفاصيل

أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة

الدمام - شريف احمد - طالبت السفارة السعودية في مسقط المواطنين السعوديين في سلطنة عمان بتوخي الحذر والحيطة بسبب سوء الحالة الجوية هناك.وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة أكس قائلة: تشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بهيئة الطيران المدني إلى أنّ ذروة الحالة الجوية التي تتأثر بها سلطنة عُمان ستكون يوم غدٍ الثلاثاء 16/4/2024م.وأضافت: لذا تهيب سفارة المملكة العربية السعودية بكل مواطنيها الموجودين في سلطنة عُمان بضرورة توخي الحيطة والحذر.

شهدت سلطنة عمان أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، إذ تداول مدونون على منصة "إكس"، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وتداول مدونون مقطع فيديو خطير، لعدة مركبات تجرفها الفيضانات بشكل خارج عن السيطرة.

فيديو آخر متداول لطلاب أجبرتهم الأحوال الجوية السيئة على عبور أحد الطرق بصعوبة، بعد هطول أمطار غزيرة على قرية سفالة بولاية إبراء في محافظة شمال الشرقية.

وفي مشهد خطير، تداول مدونون جهود مواطنين عمانيين خلال إنقاذ 4 أطفال من سيل جارف.