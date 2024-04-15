شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان.. أمانة الرياض تغلق أكثر من 100 منشأة وترصد 8668 مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات المعنية، عن رصد 8668 مخالفة، وإغلاق أكثر من 100 منشأة، نتيجة أكثر من 1439 زيارة للفرق الميدانية التابعة للأمانة.

وفي إطار سعي الأمانة لتحسين البيئة الحضرية الصحية، أصدرت شهادات صحية للعاملين في الأنشطة ذات العلاقة تجاوزت 7763 شهادة، وأجرت الفحوص المخبرية لأكثر من 3000 عينة لضمان السلامة الغذائية.

كما أجرت الأمانة أعمال الوقاية الصحية ومكافحة نواقل الأمراض عبر تسيير أكثر من 250 سيارة لرش المبيدات وفق مسارات محددة مسبقًا، وزيارة أكثر من 19.578 موقعًا للاستقصاء وقياس الكثافة الحشرية.

تعزيز الصحة العامة وأوضحت الأمانة أن هذه الحملات الميدانية المشتركة تأتي في إطار تكثيف الجهود لتعزيز الصحة العامة، وتوفير بيئة صحية آمنة لمجتمع مدينة الرياض.

وسهلت الأمانة الحصول على خدماتها، ورفع البلاغات عن المخالفات البيئية والحضرية والتشوه البصري عبر تطبيق (مدينتي) لرياض مزدهرة عامرة.