عبور 27 مصابا ومرافقا فلسطينيا ميناء رفح البري

عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم، 12 مصاباً و15 مرافقاً فلسطينياً قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. وأفاد مصدر مسؤول بالميناء وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم إدخال 235 شاحنة مساعدات، منها 20 شاحنة عبر منفذ رفح، و215 من معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة. وأضاف أنه تم أيضًا إدخال 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.



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