ولي العهد يبحث تطورات الأوضاع مع رئيس وزراء العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، محمد شياع السوداني. وجرى خلال الاتصال بحث أعمال التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار. كما جرى التأكيد على أهمية بذل ما يلزم من جهود لمنع تفاقم الأوضاع، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

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