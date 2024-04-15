شكرا لقرائتكم خبر وضع أساس فرع متحف السيرة النبوية في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الحفل الختامي لتكريم الفائزين في المسابقة القرآنية السنوية (الماهر بالقرآن الكريم) لصغار الحفاظ الذين هم دون العاشرة، ثم وضع حجر الأساس لمشروع فرع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية المنطلق من مقره الرئيس بالمدينة المنورة.

وحضر الحفل عدد من المشايخ وكبار العلماء والوزراء بالجمهورية، يتقدمهم وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ووزير الشؤون الدينية سالك حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، إضافة إلى أساتذة وطلاب الجامعات وحفظة القرآن الكريم وأهاليهم.

واستهل الحفل أعماله بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، تلاها الفائز الأول على مستوى جمهورية باكستان - فرع صغار الحفاظ - إرشاد الله بن مطيع.

وقدم رئيس الوزراء الباكستاني في كلمته الشكر لرابطة العالم الإسلامي على دورها الريادي والإسلامي، وجهودها في احتواء حفظة القرآن الكريم، واهتمامها بنشر حقيقة الدين الإسلامي وجمع كلمة المسلمين، مشيدا بحضورها ودورها العالمي المؤثر.

من جانبه قال الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين «نسعد اليوم بلقاء قرآني مع صغار الحفاظ لكتاب الله تعالى، برعاية وحضورٍ من دولة رئيس وزراء باكستان في إطار المهام الإسلامية لحكومته، التي تشهد بالاهتمام الكبير لدولته بحفاظ كتاب الله تعالى، كما هو الشعور الإيماني العميق المتأصِل والراسخ لدى الشعب الباكستاني العزيز».