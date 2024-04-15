برنامج مجاني لإدارة الحشود في المناسبات الترفيهية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مبادرة «صناع السعادة»، تبدأ الهيئة العامة للترفيه 15 أكتوبر القادم، برنامجها التدريبي المجاني المعني بإدارة الحشود في المناسبات الترفيهية.ويهدف البرنامج الى إكساب المتدربين المعارف والمهارات الكافيتين لإدارة الحشود في المناسبات.

فيما سيكون التعليم الذاتي غير تزامني هو نمط التدريب.

ويتم الحصول على الشهادة بعد اجتياز 70 % من البرنامج المنتهي مطلع 2030.

وكانت الهيئة أطلقت مبادرة صناع السعادة في 2021، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير الكوادر البشرية الوطنية لدعم نمو قطاع الترفيه، خلال تأهيلهم وتدريبهم على المهارات والمعارف اللازمة.

وتحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي للمستوى الثالث من رؤية المملكة 2030، والمسند إلى برنامج جودة الحياة وهو (تنويع وتطوير فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان).

وتتضمن المبادرة مجموعة متنوعة من البرامج، هي: الابتعاث الخارجي، والدبلومات والبرامج التأهيلية، والتدريب الحضوري، والدورات التطويرية، والمنصة التعليمية، وتحديات الترفيه.

من جهة أخرى، أصدرت هيئة الترفيه 403 تراخيص خلال مارس 2024، ليصل مجموع التراخيص المصدرة إلى 17,400 منذ انطلاق البوابة، سعيا إلى تطوير القطاع الترفيهي، وتحقيق مستهدفات 2030.

تراخيص الترفيه في مارس