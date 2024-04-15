شكرا لقرائتكم خبر فعاليات مشوقة في 9 مواقع بمهرجان محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم السياحة الترفيهية انطلقت أمس الأول فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، والذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار، إذ يستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات 5 أيام، ويستقبل زواره يوميا من الـ4 إلى الـ11 مساء، ويهدف إلى التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.

ويتضمن المهرجان أركان (سوق الحرفيين، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي).

يذكر، أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية، وتضم 3 مناطق رئيسة، هي: الطبيق، الخنفة، حرة الحرة.

المهرجان يتضمن: