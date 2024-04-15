شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مبهر للمهرجان السينمائي الخليجي بمشاركة إقليمية واسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن فرحان، تنظم هيئة الأفلام للمرة الأولى؛ الدورة الرابعة للمهرجان السينمائي الخليجي الذي انطلق أمس، ويستمر على مدى 5 أيام خلال الفترة ما بين 14 - 18 أبريل الحالي، في فندق فورسيزونز في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، والشخصيات الثقافية والإعلامية البارزة، والناشطين والمؤثرين في المجال السينمائي.

وأكد وزير الثقافة في كلمة ألقاها نيابة عنه الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن «ذه الدورة من المهرجان تأتي امتدادا لمسيرة مهمة في التعاون الثقافي بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترجمة لحرص قيادتنا الحكيمة على تعزيز سبل التعاون بيننا».

وأضاف «هذا المهرجان الذي يجمعنا اليوم يعكس الارتباط الوثيق بين الطموح والاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويبرز دورها الكبير في تعزيز التبادل الثقافي والتوسع في البنى التحتية واستلهام التجارب الناجحة وتشجيع المواهب الخليجية على تقديم المزيد».

وعرض خلال الحفل فيلم إبداعي سلط الضوء على عمق السينما الخليجية، ومساهمة المهرجان في تعزيزها وإثراء وتيرة نموها.

استضافة المهرجان