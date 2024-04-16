شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الرياض.. استمرار الأتربة والأمطار حتى مساء الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة الأتربة المثارة على الرياض، يتخللها أمطار خفيفة.

وتشير "الأرصاد" إلى استمرار الحالة الجوية حتى مساء غد الثلاثاء، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية "أقل من كيلو متر".

وبحسب التوقعات، تتأثر بهذه الحالة محافظات الدرعية وحريملاء، وضرما.

عواصف ترابية حذر المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وعواصف ترابية على أجزاء من الرياض حتى الساعة 12 منتصف الليل، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.

ويشمل التنبيه بالإنذار الأحمر: الأفلاج والدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر.

بينما تستمر الحالة حتى الواحدة صباح الثلاثاء على الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرما.