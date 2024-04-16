شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة غدا بـ 3جامعات ومدارس بالرياض والشرقية والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارات التعليم في الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، تعليق الدراسة الحضورية واستمرارها عبر منصة مدرستي و منصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشمل التعليق مدارس بإداراة التعليم في الشرقية ومحافظات الأحساء، وحفر الباطن ووادي الدواسر والقويعية، وشقراء والزلفي، والغاط والمجمعة.

كما قررت جامعات تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد وتحويل نظام الدراسة عن بعد، وشمل هذا القرار جامعة القصيم وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية فرع الأحساء.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه بنشاط أتربة مثارة بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لـ القصيم والرياض.