شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من أتربة مثارة وانعدام للرؤية في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين من أتربة مثارة بسبب الرياح الهابطة من السحب الركامية الرعدية، والتى تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقة ‎القصيم وعلى منطقة ‎الرياض تشمل العاصمة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تؤثر تلك العاصفة على باقي محافظات منطقة الرياض مع تحركها بالاتجاه الجنوبي.

وشدد المركز الوطني على المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة تقارير المركز وإرشادات الجهات المعنية.