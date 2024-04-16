شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء 7-10-1445هـ (عن بُعد) عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارة "تعليم القصيم" وإدارات التعليم بمحافظات المنطقة، ومكاتب التعليم.





حالة الطقس اليوم



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.