الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، بمقر برنامج مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية، الدكتور صالح بن زيد المحسن.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات، وأن يحفظ لهذا دوت الخليج أمنه واستقراره في ظل حكومة المملكة.