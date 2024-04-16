وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية، سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات، وأن يحفظ لهذا دوت الخليج أمنه واستقراره في ظل حكومة المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.