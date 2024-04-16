"هاكثون" المواقع التاريخية والإثرائية يستقطب 670 مشاركًا في 3 مجالات

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وعبر 3 مسارات يستهدف الهاكاثون الطلبة والمفكرين والمبدعين والخبراء والباحثين والمؤرخين والمرشدين وشركات السياحة، الذين يسعون لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الوجهات التاريخية والإثرائية، حيث يناقش المسار الأول التصميم والتفكير الإبداعي والذي يعنى بتصميم وتخطيط المناطق وعمل الواجهات التفاعلية والمحتوى المبتكر للمواقع، بينما يناقش المسار الثاني الاثراء والتسويق والتوعية، بينما يناقش المسار الثالث رقمنه الموروث التاريخي والتراثي.ويشمل الهاكثون المواقع الأثرية والتراثية والتي تهتم بالآثار والمعالم التراثية التي خلفتها الحضارات الإنسانية المختلفة من نقوش، ومسارات، وحصون وقلاع، أيضاً مواقع التاريخ الإسلامي والتي تشمل المواقع والمساجد العتيقة، بالإضافة إلى المواقع التي ارتبطت بالدعـوة المحمدية، وطرق الحج المختلفة، بالإضافة إلى المواقع الطبيعية والمحميات وتشمل الجبال والتلال والوديان والآبار والبحيرات والكهوف.من جهته صرح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين للأبحاث الحج والعمرة د. عدنان الشهراني أن أهمية الهاكثون تكمن في إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية والثقافية، و تدريب الكوادر البشرية العاملة والمختصة في دعم وإثراء المواقع التاريخية، ودعم الجهات المجتمعية من القطاعات العامة والخاصة بالحلول والتحديات في مجال المواقع التاريخية والتراثية وذلك من خلال إيجاد منصة لاستقبال الأفكار والابتكاروأوضح أن عدد المسجلين في الهاكثون وصل إلى 670 مشاركًا من الطلبة والمفكرين والمبدعين والخبراء والباحثين والمؤرخين والمرشدين وشركات السباحة، الذين يسعون لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الوجهات التاريخية والإثرائية.