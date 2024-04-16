السعودية | السويلم يكرم خيركم نظير حصدها جائزتي التميز في العمل الخيري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تسملت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه ممثلة برئيسها المهندس عبدالعزيز حنفي جائزتي التميز في العمل الخيري في دورتها الخامسة عن فئتي المنشآت الكبيرة ، والمشاريع المتميزة من خلال منافستها لأكثر من ٢٠٠ مشاركة من الجهات الخيرية بالمملكة وذلك في الحفل الذي نظمته الجائزة يوم أمس بالعاصمة الرياض.

وسلم الجائزة لخيركم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الأستاذ أحمد السويلم ، فيما عبر المهندس حنفي عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز مقدماً شكره لكل من كان له الفضل بعد المولى في تحقيق خيركم لهذه الجائزة على مستوى المملكة من منسوبي الجمعية وداعميها مؤكداً أن هذه الجائزة ليست وليدة الصدفة بل بفضله سبحانه ثم التخطيط والإعداد الجيد للحصول عليها خصوصاً وخيركم على أعتاب عقدها الخامس خدمة لكتاب الله لأبناء محافظة جدة حضورياً ، بل والمملكة والعالم أجمع عبر منصاتها الرقمية.

الجدير بالذكر أن ( خيركم ) حصدت بجانب المركز الأول عن فئة المنشآت الكبيرة ، حصدت عبر مشروعها سفراء الذكر جائزة أفضل مشروع خيري متميز ، وقد نالت في دروة سابقة جائزة أفضل مشروع عبر تطبيقها العالمي ( اتلوها صح ) والمتوفر بعدة لغات في الأجهزة الذكية مجاناً.