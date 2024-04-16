شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصحفيين السعوديين تبحث الاستفادة من تجربة نظيرتها البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، عضوان الأحمري وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة والأداء، زيد بن كمي، نقابة الصحفيين البريطانيين، اليوم الثلاثاء.

والتقى "الأحمري" و"بن كمي"، الأمين العام للنقابة البريطانية، ميشيل ستانيستريت، لبحث الاستفادة من تجربة النقابة البريطانية وخبرتها. هيئة الصحفيين السعوديين كان أعضاء الجمعية العمومية لهيئة الصحفيين السعوديين، انتخبوا في يناير الماضي، مجلس إدارة للدورة القادمة وفازت بها مجموعة المستقبل .

وانتخب أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، عضوان الأحمري رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة في دورته الجديدة، وفيصل عباس نائبًا، وبشرى الربيعة الأمين المالي للهيئة.

وضمت مجموعة المستقبل الأسماء التالية:

ذكرى العطيوي

حامد الشهري

بشرى الربيعة

نور نقلي

مي الشريف

زيد بن كمي

عضوان الأحمري

علي الحازمي

ممدوح المهيني

محمد البيشي

فاطمة العوفي

فيصل عباس

لمى الشثري