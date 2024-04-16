شكرا لقرائتكم خبر تطوير بيئة العمل وتعزيز الاندماج الوظيفي بوزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت أعمال اللقاء الدوري بكلمة لمدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز، المهندس سامي البدنة، سلط خلالها الضوء على أهمية قيم الوزارة ممثلة في الولاء والتميز والتعاون والنزاهة في تغيير الأفكار والتأثير في السلوكيات، للوصول إلى بيئة عمل تدعم تحقيق رؤية الوزارة، مبينا أثرها في دفع مسيرة الوزارة نحو تحقيق أهدافها، ومساهمتها في تشكيل ثقافة عمل تتماشى وتعكس هوية ورؤية الوزارة، مما يساعد على رفع الكفاءة، وتحقيق بيئة عمل محفزة وجاذبة.
عقب ذلك، استعرض مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن سلطان السلطان، أبرز إنجازات منظومة وكالات وزارة الدفاع المحققة في 2023، والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، منوها بدور وتأثير قيم الوزارة على التواصل الفعال والعمل المشترك لتحقيق تلك الإنجازات.
وأكد الدكتور البياري أن الوزارة تشهد تحولا جذريا في طريقة عملها، بني على أسس إدارية حديثة، ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل.
مبينا أن تطوير وزارة الدفاع وصل إلى منتصف خارطة الطريق التي رسمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وتوجيهات وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
أهداف اللقاء
- تطبيق أفضل الممارسات الإدارية.
- الارتقاء بثقافة العمل الحالية.
- إيجاد بيئة عمل مثالية وجاذبة.
- استعراض مسيرة برنامج التطوير.
- تعزيز روح العمل الجماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير بيئة العمل وتعزيز الاندماج الوظيفي بوزارة الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.