تطوير بيئة العمل وتعزيز الاندماج الوظيفي بوزارة الدفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والارتقاء بثقافة العمل، نظمت وزارة الدفاع في الرياض اللقاء الدوري لتحسين وتطوير بيئة العمل وتعزيز الاندماج الوظيفي، الذي تزامن مع حفل معايدة الوزارة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري.

وانطلقت أعمال اللقاء الدوري بكلمة لمدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز، المهندس سامي البدنة، سلط خلالها الضوء على أهمية قيم الوزارة ممثلة في الولاء والتميز والتعاون والنزاهة في تغيير الأفكار والتأثير في السلوكيات، للوصول إلى بيئة عمل تدعم تحقيق رؤية الوزارة، مبينا أثرها في دفع مسيرة الوزارة نحو تحقيق أهدافها، ومساهمتها في تشكيل ثقافة عمل تتماشى وتعكس هوية ورؤية الوزارة، مما يساعد على رفع الكفاءة، وتحقيق بيئة عمل محفزة وجاذبة.

عقب ذلك، استعرض مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية عبدالرحمن سلطان السلطان، أبرز إنجازات منظومة وكالات وزارة الدفاع المحققة في 2023، والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية للوزارة، منوها بدور وتأثير قيم الوزارة على التواصل الفعال والعمل المشترك لتحقيق تلك الإنجازات.

وأكد الدكتور البياري أن الوزارة تشهد تحولا جذريا في طريقة عملها، بني على أسس إدارية حديثة، ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل.

مبينا أن تطوير وزارة الدفاع وصل إلى منتصف خارطة الطريق التي رسمها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وتوجيهات وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

أهداف اللقاء