القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا السيول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان هيثم بن طارق، في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.

وقال الملك سلمان في برقية التعزية «علمنا بنبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب سلطنة عمان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب سلطنة عمان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جهته عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، سلطان عمان هيثم بن طارق في ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق من بلاده.

وقال ولي العهد في برقيته «تلقيت نبأ السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق من سلطنة عمان، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».